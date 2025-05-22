Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой DeepState.

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Где продвинулись российские войска

Вечером в четверг, 22 мая, аналитики аналитики DeepState обновили карту боевых действий. Согласно их данным, российская оккупационная армия продвинулась в Донецкой области.

Враг продвинулся возле Яблоновки и Надеждинки,

– говорится в сообщении.

Оккупанты продвинулись вблизи Яблоновки: смотрите на карте

Вражеская армия имела успех возле Надиевки: смотрите на карте

Напомним, в течение суток 21 мая на фронте зафиксировали 144 боевых столкновения.

По данным Генштаба ВСУ, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 90 авиационных ударов, сбросил 144 управляемые авиационные бомбы, использовал 2492 дроны-камикадзе. Также россияне совершили 5291 артиллерийский обстрел, в том числе 114 – из реактивных систем залпового огня.

21 мая россияне заявили, что их войска вышли на границы Днепропетровской области. Однако впоследствии эти заявления оккупантов опровергли в Днепропетровской ОВА и призвали не поддаваться на провокации.