Про це повідомляє 24 Канал з посиланням DeepState.

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Де просунулися російські війська

Ввечері в четвер, 22 травня, аналітики DeepState оновили карту бойових дій. Відповідно до їхніх даних, російська окупаційна армія просунулася в Донецькій області.

Ворог просунувся біля Яблунівки та Надіївки,

– йдеться в повідомленні.

Окупанти просунулися поблизу Яблунівки: дивіться на карті

Ворожа армія мала успіх біля Надіївки: дивіться на карті

Нагадаємо, протягом доби 21 травня на фронті зафіксували 144 бойових зіткнення.

За даними Генштабу ЗСУ, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 144 керовані авіаційні бомби, використав 2492 дрони-камікадзе. Також росіяни здійснили 5291 артилерійський обстріл, зокрема 114 – із реактивних систем залпового вогню.

21 травня росіяни заявили, що їхні війська вийшли на межі Дніпропетровської області. Однак згодом ці заяви окупантів спростували в Дніпропетровській ОВА та закликали не піддаватися на провокації.