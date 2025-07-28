Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какая сейчас ситуация на Запорожье?

Геолокационные кадры, опубликованные 27 июля, свидетельствуют, что российские войска продвинулись на юг от Степногорска (западнее Орехова).

Сейчас они находятся примерно в 7 километрах от Приморского (северо-запад от Степногорска) и в 11 километрах от Беселянки (север от Степногорска).

Дальнейшее продвижение примерно на 5 километров в сторону любого из этих населенных пунктов позволит российским войскам бить ствольной артиллерией по Запорожью,

– объяснили аналитики.

В ISW отметили, что российские так называемые "военкоры" также заявили о якобы захвате села Плавни Запорожской области.

Напомним, за минувшие сутки на фронте зафиксировали 158 боестолкновений, бои продолжаются почти на всех направлениях. Больше всего боестолкновений произошло на Покровском и Лиманском направлениях – 57 и 18 соответственно.