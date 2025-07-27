Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 210 Отдельный Штурмовой Полк.

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Как прошла штурмовая операция в Запорожье?

Военные рассказали, что в результате тщательно спланированных штурмовых действий 1 штурмовой батальон продвинулся на Запорожье.

Выбили врага и заняли позиции, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения,

– объяснили защитники.

По словам бойцов, такой успех стал возможным благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков.

"Важно, что нам удалось освободить украинские территории без единой потери со стороны наших воинов", – подчеркнули в 210 Отдельном Штурмовом Полку. Военные отметили, что вскоре опубликуют видео успешной операции.

Напомним, что Россия атаковала Запорожье и Запорожский район 9 ударными беспилотниками типа "Шахед" ночью 24 июля. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории.