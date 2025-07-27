Про це розповідає 24 Канал із посиланням на 210 Окремий Штурмовий Полк.

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Як пройшла штурмова операція на Запоріжжі?

Військові розповіли, що в результаті ретельно спланованих штурмових дій 1 штурмовий батальйон просунувся на Запоріжжі.

Вибили ворога і зайняли позиції, які до цього тривалий час невдало штурмували інші підрозділи,

– пояснили захисники.

За словами бійців, такий успіх став можливим завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків.

"Важливо, що нам вдалося звільнити українські території без жодної втрати з боку наших воїнів", – підкреслили у 210 Окремому Штурмовому Полку. Військові зазначили, що незабаром опублікують відео успішної операції.

Нагадаємо, що Росія атакувала Запоріжжя та Запорізький район 9 ударними безпілотниками типу "Шахед" уночі 24 липня. Унаслідок атаки пошкоджені господарчі споруди. Відбулося займання будинків і прилеглої території.