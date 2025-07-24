Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про наслідки ворожої атаки по Запоріжжю?

Іван Федоров розповів, що окупанти завдали ударів по дачних кооперативах у Запоріжжі та Запорізькому районі.

Внаслідок атаки пошкоджені господарчі споруди. Відбулось займання будинків і прилеглої території. Наразі загоряння ліквідовано,
– сказав посадовець.

Атака Запоріжжя 24 липня
Росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами" вночі 24 липня / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

Очільник Запорізької ОВА також зазначив, що ще один ворожий удар був по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовують. Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували.

Пожежа у Запоріжжі 24 липня
Пожежу ліквідували рятувальники / Фото з телеграм-каналу Івана Федорова

Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих унаслідок нічної ворожої атаки.

До слова, раніше ворог атакував Запоріжжя 20 липня. Тоді у місті постраждало 10 осіб, а також були пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.