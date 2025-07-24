Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о последствиях вражеской атаки по Запорожью?

Иван Федоров рассказал, что оккупанты нанесли удары по дачным кооперативам в Запорожье и Запорожском районе.

В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории. Сейчас возгорание ликвидировано,
– сказал чиновник.

Атака Запорожья 24 июля
Россияне атаковали Запорожье "Шахедами" ночью 24 июля / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

Глава Запорожской ОГА также отметил, что еще один вражеский удар был по корпусу учебного заведения, который на сегодня не используют. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали.

Пожар в Запорожье 24 июля
Пожар ликвидировали спасатели / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших в результате ночной вражеской атаки.

К слову, ранее враг атаковал Запорожье 20 июля. Тогда в городе пострадало 10 человек, а также были повреждены многоквартирные и частные дома.