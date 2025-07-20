Есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова и секретаря Запорожского городского совета и исполняющую обязанности городского головы Регину Харченко.

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Что известно о последствиях атаки на Запорожье?

На месте ночного удара работают коммунальные службы и учреждения, представители райадминистрации, специалисты Департамента социальной защиты населения, правоохранители и волонтеры.

Харченко рассказала о повреждении 3 жилых домов: многоквартирных и частного сектора. По состоянию на 10:00 было известно о 10 пострадавших, среди которых – человек с инвалидностью.

По уточненной информации Федорова, в Запорожском районе взрывной волной повреждено 7 частных домов – выбиты двери, стекла на окнах, изуродована крыша.

Раненая 69-летняя женщина от госпитализации отказалась.

Напомним, ПВО работала по вражеским целям в Запорожье еще 19 июля около 22:51. Повторные взрывы в области прозвучали в 00:29 на следующий день после сообщения о движении группы вражеских БпЛА, а позже – еще в 01:12.