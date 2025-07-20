Над городом зафиксировали по меньшей мере семь "Шахедов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о массированной атаке на Запорожье?

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще в 21:25. Около 22:51 там было громко, по вражеским целям работала ПВО. В результате атаки на одном из предприятий возник пожар.

Около 00:26 20 июля Федоров сообщил о движении группы вражеских БпЛА в направлении Запорожья. В 00:29 в области снова было шумно. По состоянию на 00:52 над территорией Запорожской области фиксировали по меньшей мере два ударных беспилотника. Около часа ночи и в 01:12 там прогремели повторные взрывы.

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Добавим, что в Воздушных силах также сообщали об угрозе беспилотников для Запорожской области. Кроме этого, в 01:12 там предупредили о движении очередной скоростной цели в ее направлении и призвали находиться в укрытиях.