Под ударом оказалось Запорожье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о взрывах в Запорожье?

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще в 21:25. В 22:45 начальник ОВА сообщил, что вражеский БпЛА движется в сторону Запорожья. Через несколько минут в области было шумно. По данным Федорова, по российскому дрону работала украинская ПВО.

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Отметим, что утром 19 июля в Запорожье также были слышны взрывы. Воздушную тревогу в Запорожской области объявили 0 10:02.

В 9:53 в Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении, из-за чего для прифронтовых областей была угроза применения авиационных средств поражения.