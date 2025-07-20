Є постраждалі та руйнування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова та секретаря Запорізької міської ради й виконувачку обов'язків міського голови Регіну Харченко.

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Що відомо про наслідки атаки на Запоріжжя?

На місці нічного удару працюють комунальні служби та установи, представники райадміністрації, фахівці Департаменту соціального захисту населення, правоохоронці та волонтери.

Харченко розповіла про пошкодження 3 житлових будинків: багатоквартирних і приватного сектору. Станом на 10:00 було відомо про 10 постраждалих, серед яких – особа з інвалідністю.

За уточненою інформацією Федорова, у Запорізькому районі вибуховою хвилею пошкоджено 7 приватних будинків – вибито двері, скло на вікнах, понівечено дах.

Поранена 69-річна жінка від госпіталізації відмовилась.

Нагадаємо, ППО працювала по ворожих цілях у Запоріжжі ще 19 липня близько 22:51. Повторні вибухи в області пролунали о 00:29 наступного дня після повідомлення про рух групи ворожих БпЛА, а згодом – ще о 01:12.