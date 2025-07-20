Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про атаку на Запоріжжя вночі 20 липня?
Цієї ночі на Запоріжжі було 2 удари з РСЗВ. Також агресор запустив щонайменше 14 безпілотниками.
Внаслідок російської атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Спалахнули пожежі.
За уточненими даними поранена 69-річна жінка,
– повідомив Іван Федоров.
Голова ОВА додав, що постраждалій надають усю необхідну допомогу.
Раніше, близько 05:20, посадовець також писав, що 2 жінки постраждали внаслідок ворожої атаки на Василівський район.
64-річна та 73-річна жінки отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському,
– зазначив очільник ОВА.
Також розповів, що в будинку вибиті вікна й пошкоджений фасад. Жінкам надана вся необхідна медична допомога.
Зауважимо, що вибухи в Запорізькій прогриміли о 00:29. Вже о 00:41 Федоров повідомляв про роботу ППО. Повторні вибухи прогриміли о 00:59 та 01:12.
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