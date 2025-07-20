Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно об атаке на Запорожье ночью 20 июля?

Этой ночью в Запорожье было 2 удара из РСЗО. Также агрессор запустил по меньшей мере 14 беспилотниками.

В результате российской атаки изуродованы несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Вспыхнули пожары.

По уточненным данным ранена 69-летняя женщина,

– сообщил Иван Федоров.

Председатель ОВА добавил, что пострадавшей оказывают всю необходимую помощь.

Ранее, около 05:20, чиновник также писал, что 2 женщины пострадали в результате вражеской атаки на Васильевский район.

64-летняя и 73-летняя женщины получили ранения, когда вражеский дрон ударил по их дому в Приморском,

– отметил глава ОВА.

Также рассказал, что в доме выбиты окна и поврежден фасад. Женщинам оказана вся необходимая медицинская помощь.

Заметим, что взрывы в Запорожской прогремели в 00:29. Уже в 00:41 Федоров сообщал о работе ПВО. Повторные взрывы прогремели в 00:59 и 01:12.

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