Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки безпілотників збили сили ППО?

Цієї ночі росіяни атакували 57 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Під ворожим ударом опинилося Запоріжжя, а також прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 18 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни,

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Ще сім безпілотників було локаційно втрачено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Загалом було зафіксоване влучання 32 дронів у 10 різних локаціях. Крім того, в шести населених пунктах зафіксоване падіння уламків збитих БпЛА.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що ворожа атака триває: наразі нова хвиля "Шахедів" прямує з північно-східного напрямку.

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Нагадаємо, цієї ночі гучно було зокрема в Запорізькій області. Внаслідок російської атаки там понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Також на місцях ударів спалахнули пожежі.