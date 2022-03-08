Соответствующую информацию опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в полночь 8 марта.
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На Северском направлении противник проводит наступательную операцию с целью блокирования Чернигова и подготовки к наступлению на Сумы,
– говорится в сообщении.
Захватчики используют силы подразделений из состава 2, 41 общевойсковых армий ВС России и 90 танковой дивизии Центрального военного округа.
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