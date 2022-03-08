Відповідну інформацію опублікували у Генеральному штабі Збройних сил України опівночі 8 березня.

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На Сіверському напрямку противник проводить наступальну операцію з метою блокування Чернігова та підготовки до наступу на Суми,

– мовиться у повідомленні.

Загарбники використовують сили підрозділів зі складу 2, 41 загальновійськових армій ЗС Росії та 90 танкової дивізії Центрального воєнного округу.

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