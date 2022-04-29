Россияне пустили вброс о захвате Запада Украины Польшей, его сразу понесли по мировым СМИ

Россия массово использует дезинформацию и пропаганду в войне против Украины. Иногда на нее "ведутся" даже мировые СМИ, распространяя кремлевские фейки.

Так произошло и с очередным "заявлением" российского минобороны. Там уверены, что Польша планирует ввести свои войска на Запад Украины "под предлогом учений". И таким образом установить контроль над этой территорией. Польша якобы отберет часть Украины, если Россия захватит Донбасс и Юг нашего государства. И уже якобы получили на это согласование США.

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Это "заявление" почти полностью повторяет фейк, который россияне массово распространяли еще в 2014 году. Тогда даже рисовали карту раздела Украины между Россией и Польшей. Сюжет об этом фейке показали на польском телевидении. И через несколько лет российские пропагандисты распространяли скрин из этого сюжета с утверждением, что Польша действительно готовится напасть на Украину, заграбастав ее часть.

Теперь опасность заключается в том, что информацию о "захвате Украины Польшей" после "заявления" российского минобороны распространяют не только откровенные кремлевские пропагандисты, но и те, кого называют "либеральными российскими медиа".

И уже дошло до того, что начинают распространять и западные СМИ. Среди таких – Reuters. Там опубликована новость под названием "Руководитель российской разведки заявил, что США и Польша планируют раздел Украины".

При этом в комментарии для издания пресс-секретарь польских спецслужб заявил, что это откровенная ложь. И напомнил, что она распространяется уже несколько лет подряд.

Такая попытка России распространить фейки – не единичная. Поэтому следует внимательнее относиться к информации, особенно от россиян.