По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах , решение российского диктатора об аннексии захваченных московитами территорий Запорожской и Херсонской областей застало российских ФСБшников врасплох. Ведь хотя те и готовились к "референдуму" на протяжении многих месяцев, ни одна из поставленных задач не была выполнена в полном объеме.

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Захватчики не создали полноценные "избирательные комиссии", не организовали работу "участков", а также не собрали достаточное количество паспортных данных присутствующего населения во временно захваченных ими городах.

Россияне панически увеличили попытки подкупа

Для того чтобы все же провести фейковый референдум как можно быстрее, а также показать своему плебсу то, что "южане Украины поддерживают россию", россияне существенно усилили давление на жителей оккупированных ими населенных пунктов.

Захватчики существенно увеличили количество патрулей и начали фотографировать паспортные данные людей.

Кроме того, военные преступники решили нарастить базу данных о местных жителях за счет традиционного для них подкупа. В сентябре они сосредотачивались исключительно на родителях школьников, обещая им единовременную выплату в 10 тысяч рублей в обмен на паспортные данные.

В сентябре они сосредотачивались исключительно на родителях школьников, обещая им единовременную выплату в 10 тысяч рублей в обмен на паспортные данные. Однако после объявления "референдума" захватчики активизировали "обработку" пенсионеров. Они надеются на то, что пожилые люди более быстро изменят Украине и "проголосуют" за аннексию в обмен на обещания собственного обогащения.

Так, представители захватнической "администрации", а также агитаторы и уполномоченные почтальоны начали ходить по домам пенсионеров с рассказами о "больших российских соцвыплатах". Мол, всех, кто согласится предоставить оккупантам свои пенсионные данные, быстро переведут на российские пенсии. Но потребность в сборе прессональных данных среди кафиров настолько велика, что агитаторы уговаривают людей тем, что у них не будут забирать украинское гражданство, за счет чего они будут получать двойные соцвыплаты.

Результаты "референдумов" уже давно известны

Все попытки захватчиков подготовиться к "голосованию" на Юге Украины фактически нацелены исключительно на создание картинки ажиотажа. Мол, "жители части Запорожской и Херсонской областей действительно поддерживают аннексию". Однако реальность совсем иная .

Кафиры понимают, что даже если в каждом большом городе откроется по одному "избирательному участку", никаких очередей там не будет. Даже если для участия в "голосовании" завезут жителей "ДНР" и "ЛНР", а также Крыма - для проведения спектакля на столь большой территории нужно слишком много людей.

Если же откровенно нарисованные "70 - 80% поддержки" в Херсонской области по российскому ТВ проиллюстрируют сюжетом с тремя коллаборантами возле "участка", мотивации оккупантам воевать за "новые территории" это не прибавит. Впрочем, в любом случае, аннексия территорий всерьез ни на что не повлияет. Ведь тактика забрасывания украинских войск "мясом" вряд ли сможет развернуть ситуацию на фронтах на 180 градусов, а цивилизованный мир не примет никаких результатов "референдумов".