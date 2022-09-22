За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, рішення російського диктатора про анексію захоплених московитами територій Запорізької та Херсонської областей, застало російських ФСБшників зненацька. Адже хоч ті й готувалися до "референдуму" впродовж багатьох місяців, жодне з поставлених завдань не виконали у повному обсязі.

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Загарбники не створили повноцінні "виборчі комісії", не організували роботу "дільниць", а також не зібрали достатню кількість паспортних даних присутнього населення в тимчасово захоплених ними містах.

Росіяни панічно збільшили спроби підкупу

Для того, щоб все ж таки провести фейковий референдум якомога швидше, а також показати своєму плебсу те, що "жителі Півдня України підтримують росію", росіяни суттєво посилили тиск на мешканців окупованих ними населених пунктів.

Загарбники суттєво збільшили кількість патрулів та почали фотографувати паспортні дані людей.

Крім того, воєнні злочинці вирішили наростити базу даних про місцевих жителів за рахунок традиційного для них підкупу. У вересні вони зосереджувалися виключно на батьках школярів, обіцяючи їм одноразову виплату у 10 тисяч рублів в обмін на паспортні дані.

У вересні вони зосереджувалися виключно на батьках школярів, обіцяючи їм одноразову виплату у 10 тисяч рублів в обмін на паспортні дані. Однак після оголошення "референдуму" загарбники активізували "обробку" пенсіонерів. Вони сподіваються на те, що літні люди більш швидко зрадять Україну та "проголосують" за анексію в обмін на обіцянки власного збагачення.

Так, представники загарбницької "адміністрації", а також агітатори та уповноважені поштарі почали ходити по домівках пенсіонерів із розповідями про "великі російські соцвиплати". Мовляв, всіх, хто погодиться надати окупантам свої пенсійні дані, швидко переведуть на російські пенсії. Але потреба у зборі пресональних даних серед окупантів настільки велика, що агітатори вмовляють людей тим, що у них не забиратимуть українське громадянство, за рахунок чого вони отримуватимуть подвійні соцвиплати.

Результати "референдумів" вже давно відомі

Всі намагання загарбників підготуватися до "голосування" на Півдні України фактично націлені виключно на створення картинки ажіотажу. Мовляв, "жителі частини Запорізької та Херсонської областей насправді підтримують анексію". Однак реальність є геть іншою.

Окупанти розуміють, що навіть якщо у кожному великому місті відкриється по одній "виборчій дільниці", ніяких черг там не буде. Навіть, якщо для участі у "голосуванні" завезуть мешканців "ДНР" та "ЛНР", а також Криму – для проведення вистави на настільки великій території потрібно занадто багато людей.

Якщо ж відтверто намальовані "70 – 80% підтримки" на Херсонщині по російському ТБ проілюструють сюжетом з трьома колаборантами біля "дільниці", мотивації окупантам воювати за "нові території" це не додасть. Втім, у будь-якому випадку, анексія територій всерйоз ні на що не вплине. Адже тактика закидання українських військ "м'ясом" навряд зможе розгорнути ситуацію на фронтах на 180 градусів, а цивілізований світ не прийме будь-які результати "референдумів".