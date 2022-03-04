Россияне пытаются подорвать моральное состояние украинцев: как с этим бороться

Уже можно констатировать, что первая неделя российской агрессии на всех фронтах была крайне провальной. С точки зрения планов, которые ставили себе оккупанты.

Захватить Киев они не смогли, как и вообще ни один из областных центров. Что касается ситуации в Херсоне, то город по состоянию на 4 марта лишь условно находится под контролем российских захватчиков, но повсюду, где закрепились оккупанты, совершаются военные преступления.

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Занимаются уничтожением мирного населения русские и по всем городам, куда могут попасть их РСЗО и артиллерия.

Россия пытается сеять панику

Созданием гуманитарной катастрофы в городах, шантажом ядерной войны и обстрелами атомных электростанций оккупанты стремятся только к одному – нанести Украине болезненную моральную и психологическую травму.

То же касается ракетных и авиационных ударов по школам, больницам и другим социальным объектам.

Однако если в первые дни враг в большинстве своем концентрировался на непосредственных боевых действиях, то в последние дни он задействовал свое самое угрожающее оружие – силы информационно-психологических спецопераций.

Распространение информации о якобы капитуляции Украины, сдаче населенных пунктов без боя, рассказы о том, что рано или поздно все крупные города окажутся в осаде.

Оккупанты намеренно уничтожают связь, чтобы украинцы не могли позвонить или написать родственникам. Они пытаются нас деморализовать.

Военные справятся, если не упадет тыл

Захват россиянами телевышек и начало трансляции российских каналов на территориях, условно контролируемых захватчиками, не является большой проблемой с точки зрения влияния пропаганды. Абсолютное большинство жителей Мелитополя и Херсона уже увидели, что россияне фактически фашисты. Никакая картинка российских каналов не сможет вычеркнуть этот нарратив. Главная проблема в том, что украинцев пытаются отрезать от новостей, в информационном вакууме с точки зрения доступа к правде. Россияне могут транслировать сообщения о капитуляции, ломать волю людей к сопротивлению.

Все показательные массовки с ввезенными из Крыма фанатами страны-оккупанта направлены исключительно на создание картинки для россиян. Им нужно показать хотя бы какую-нибудь победу на фронте.

Мощные ИПСО, которые готовят по всей территории Украины, могут быть повсюду, не только в Херсоне и Мелитополе. Под ударом психологических спецопераций находятся все, у кого есть интернет. Враг намеренно не пренебрегает ничем, чтобы все видели сотни, тысячи видео погибших мирных жителей и детей. Оккупанты надеются, что общество в тылу, которое фактически является поддержкой ВСУ и территориальной обороны, окончательно застынет от страха, будет шокировано. Россияне хотят, чтобы женщины и дети в панике убегали за границу, чтобы мужчины в тылу оставались один на один с угрозами войны.

Как противодействовать российским ИПСО

Военные психологи говорят, что во время войны каждый гражданский может столкнуться с нападением паники. Такая реакция психики абсолютно нормальна, однако с ней надо бороться. Все наше общество должно проанализировать ситуацию на фронте, понять, что кому может угрожать (а что нет). В Киеве, Гостомеле, Буче, Харькове, Чернигове и других городах, где ведутся боевые действия, единственной задачей гражданских может быть только одна – выжить.

В тылу, как ни странно, люди получают никак не меньшие психологические травмы, чем под обстрелами. Иногда последствия для психики могут быть даже хуже. Поэтому каждый должен осознать крайне простые истины: в Украине идет война, в которой Россия физически не может выиграть. Она уже проиграла, но при этом боевые действия будут продолжаться. Без потерь среди военных и мирного населения, к сожалению, не обойдется, однако Украина устоит.

Во время войны крайне важна работа каждого. Кто-то способен помогать информационно, кто-то – волонтерить. Работники складов, логистики, магазинов, работать должны все. Это критически необходимо для выживания украинской нации, поддержки фронта и работы государства в целом.

Пережить войну нужно всем и каждому, и сделать это очень важно с максимально здоровой психикой, поэтому каждый должен проводить 3 – 4 часа в день без чтения новостей. Желательно – вечером перед сном. Кроме того, не следует ожидать, что война вскоре закончится. Пусть лучше победа будет для нас неожиданностью. Объединяемся!