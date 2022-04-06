Россияне пытаются прорываться возле Изюма, но им это не удается
6 апреля 2022 , 12:05Читати новину українською
Источник:телеграм Олега Синегубова
В направлении Изюма продолжаются активные бои. По состоянию на 6 апреля это горячая точка Харьковской области.
Наши военные удерживают свои позиции. Они стоят в обороне и уничтожают врага.
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Ночью наши уничтожили вражеский вертолет Ка-52, колонну вражеской техники, танков, которые пытались прорваться в направлении Барвинково,
– рассказал глава ОВА Олег Синегубов.
Он добавил, что сейчас происходит эвакуация людей из Изюмского направления.
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