Россияне пытаются прорываться возле Изюма, но им это не удается

В направлении Изюма продолжаются активные бои. По состоянию на 6 апреля это горячая точка Харьковской области.

Наши военные удерживают свои позиции. Они стоят в обороне и уничтожают врага.

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Ночью наши уничтожили вражеский вертолет Ка-52, колонну вражеской техники, танков, которые пытались прорваться в направлении Барвинково,

– рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что сейчас происходит эвакуация людей из Изюмского направления.

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