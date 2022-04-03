Россияне пытаются сформировать "добровольческие" подразделения для участия в боях в Украине

Россияне пытаются сформировать дополнительные и добровольные подразделения для участия в боях в Украине. Людей оккупанты хотят забрать с временно оккупированных территорий.

Соответствующую информацию обнародовали в Генштабе ВСУ на полночь 2 апреля. В частности, враги за 38 дней полномасштабной войны уничтожили уже почти 18 тысяч оккупантов.

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оккупанты хотят создать "добровольческие" батальоны

Продолжается подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины,

– сообщили в Генштабе.

Оккупанты также планируют создать "добровольные" батальоны из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников.

Предварительно, 29 марта, в Минобороны Великобритании заявили, что Москва присылает 1000 вагнеровцев на Восток Украины из-за того, что армия оккупантов понесла значительные потери от ВСУ. В частности, Россия изменила приоритетность за счет операций в Африке и Сирии.

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