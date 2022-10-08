В вечерней сводке Генштаба отметили, что враг продолжает терпеть неудачу на фронте. В то же время защитники продвигаются вперед.

Внимание Россияне на Херсонщине делают вид, что не убегают, а "собираются на Николаев", – ОК "Юг"

В частности, за сутки подразделения Сил обороны Украины отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов:

Белогоровка,

Бахмутское,

Бахмут,

Майорск,

Красногоровка,

Терны.

Уничтожены склады и сосредоточения кафиров

Отмечают, что Авиация Сил обороны сегодня нанесла 7 точных ударов по зенитным ракетным комплексам противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один беспилотник "Орлан".

Ракетные войска и артиллерия поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и 10 других важных объектов.