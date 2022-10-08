Відбиті ворожі атаки
У вечірньому зведенні Генштабу зазначили, що ворог продовжує зазнавати невдачі на фронті. Натомість захисники – просуваються вперед.
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Зокрема, за добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів:
- Білогорівка,
- Бахмутське,
- Бахмут,
- Майорськ,
- Красногорівка,
- Терни.
Знищені склади та зосередження окупантів
Зазначають, що Авіація Сил оборони сьогодні завдала 7 точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник "Орлан".
Ракетні війська і артилерія уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 10 інших важливих об'єктів.