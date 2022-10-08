Відбиті ворожі атаки

У вечірньому зведенні Генштабу зазначили, що ворог продовжує зазнавати невдачі на фронті. Натомість захисники – просуваються вперед.

Увага Росіяни на Херсонщині вдають, що не втікають, а "збираються на Миколаїв", – ОК "Південь"

Зокрема, за добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів:

Білогорівка,

Бахмутське,

Бахмут,

Майорськ,

Красногорівка,

Терни.

Знищені склади та зосередження окупантів

Зазначають, що Авіація Сил оборони сьогодні завдала 7 точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник "Орлан".

Ракетні війська і артилерія уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 10 інших важливих об'єктів.