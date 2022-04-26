Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж. Оккупанты обстреливают позиции ВСУ.
Заметьте Россия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения, – разведка
На отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, усовершенствует инженерное оборудование своих позиций. Осуществляет обстрелы позиций наших войск,
– говорится в сообщении.
Тем временем, украинские герои и героини держат оборону. Они продолжают наносить россиянам урон.
Новые данные о потерях врага
ВСУ сообщили, что по состоянию на 26 апреля захватчики потеряли:
- 22 100 солдат (+200);
- 918 танков (+34);
- 2308 боевых бронированных машин (+50);
- 416 артиллерийских систем (+5).
Важно – что делают со "второй армией мира" украинские защитники и защитницы: смотрите видео