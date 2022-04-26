Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать занятый рубеж. Оккупанты обстреливают позиции ВСУ.

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На отдельных направлениях безуспешно пытается улучшить тактическое положение, усовершенствует инженерное оборудование своих позиций. Осуществляет обстрелы позиций наших войск,

– говорится в сообщении.

Тем временем, украинские герои и героини держат оборону. Они продолжают наносить россиянам урон.

Новые данные о потерях врага

ВСУ сообщили, что по состоянию на 26 апреля захватчики потеряли:

22 100 солдат (+200);

918 танков (+34);

2308 боевых бронированных машин (+50);

416 артиллерийских систем (+5).

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