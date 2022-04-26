Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж. Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ.

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На окремих напрямках безуспішно намагається покращити тактичне положення, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій. Здійснює обстріли позицій наших військ,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом українські герої та героїні тримають оборону. Вони продовжують завдавати росіянам втрат.

Нові дані про втрати ворога

ЗСУ повідомили, що станом на 26 квітня загарбники втратили:

22 100 солдатів (+200);

918 танків (+34);

2308 бойових броньованих машин (+50);

416 артилерійських систем (+5).

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