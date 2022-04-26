Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати зайнятий рубіж. Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ.
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На окремих напрямках безуспішно намагається покращити тактичне положення, вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій. Здійснює обстріли позицій наших військ,
– мовиться у повідомленні.
Тим часом українські герої та героїні тримають оборону. Вони продовжують завдавати росіянам втрат.
Нові дані про втрати ворога
ЗСУ повідомили, що станом на 26 квітня загарбники втратили:
- 22 100 солдатів (+200);
- 918 танків (+34);
- 2308 бойових броньованих машин (+50);
- 416 артилерійських систем (+5).
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