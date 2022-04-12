Россияне пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового, – Генштаб
12 апреля 2022 , 20:06Читати новину українською
Источник:Гентштаб ВСУ
Российские оккупанты готовятся к масштабному вторжению на Востоке. Враг готовит возможность передвижения для своих войск.
Целью врага после провала захвата всей Украины стала полная оккупация Донецкой и Луганской областей. На Востоке Украины ведутся горячие бои, ВСУ дают отпор российским оккупантам.
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Ремонт мостов возле Сватового
Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне хотят восстановить железнодорожные мосты возле Сватового. Инженерные подразделения противника уже активно работают над этой задачей.
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