Россияне пытаются восстановить железнодорожные мосты в районе Сватового, – Генштаб

12 апреля 2022 , 20:06
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Источник:

Гентштаб ВСУ

Российские оккупанты готовятся к масштабному вторжению на Востоке. Враг готовит возможность передвижения для своих войск.

Целью врага после провала захвата всей Украины стала полная оккупация Донецкой и Луганской областей. На Востоке Украины ведутся горячие бои, ВСУ дают отпор российским оккупантам. 

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Ремонт мостов возле Сватового

Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне хотят восстановить железнодорожные мосты возле Сватового. Инженерные подразделения противника уже активно работают над этой задачей.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська