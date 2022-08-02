Враг не оставляет намерений штурмовать Харьков, – мэр о том, как готовятся к обороне города

российские оккупанты, несмотря на многочисленные провалы, надеются на то, что им удастся захватить Харьков. Враг продолжает обстреливать жилые кварталы и пытается продвигаться в направлении города.

россиянам, несмотря на большие усилия, не удается захватить Харьков. От бессилия они решили стереть город с лица земли.

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Ситуация в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью обстрелы городов не зафиксировали, враг направил свои снаряды на населенные пункты области. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Ситуация в Харькове стабильная, враг не прекращает попытки штурмовать город, но благодаря мужественным ВСУ мы хорошо защищены и укреплены. Мы делаем фортификационные сооружения и проводим другие мероприятия для того, чтобы у россиян не было шансов воплотить свой замысел в реальность,

– сказал Терехов.

Он добавил, что город продолжает налаживать жизнь людей, чтобы она была комфортной даже в такой сложной ситуации. В частности, Харьков активно готовится к отопительному сезону, прокладываются магистральные трубопроводы, коммунальщики работают в штатном режиме.

Метро и общественный транспорт также функционируют, стараются не прекращать работать и магазины. Терехов напомнил, что из-за войны общественный транспорт курсирует бесплатно, чтобы каждый житель города мог им воспользоваться.

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