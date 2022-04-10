Российские оккупанты поняли, что достичь своих первоначальных планов в войне с Украиной они не смогут. Они решили перевести свои силы на Восток нашей страны и продолжить наступление с целью полной оккупации некоторых областей.

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Завершение подготовки к наступлению

Враг пытается финализировать подготовку к наступлению на Востоке Украины. Оккупанты проводят перегруппировку, наращивают систему управления и материально-техническое обеспечение своих войск.

Также враг перемещает батальонные тактические группы из Восточного и Центрального военных округов на границы с Украиной в Белгородской, Воронежской и Курской областях.