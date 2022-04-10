Російські окупанти зрозуміли, що досягнути своїх початкових планів у війні з Україною вони не зможуть. Вони вирішили переконути свої сили на Схід нашої країни та продовжити наступ з метою повної окупації деяких областей.

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Завершення підготовки до наступу

Зараз ворог намагається фіналізувати підготовку до наступу на Сході України. Окупанти проводять перегрупування, нарощують систему управління та матеріально-технічне забезпечення своїх військ.

Також ворог переміщує батальйонні тактичні групи з Східного та Центрального військових округів до кордонів з Україною у Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях.

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