Об этом рассказал Вадим Бойченко, мэр Мариуполя, сообщает 24 канал, ссылаясь на национальный марафон единых новостей. По словам мэра, отца ребенка избили россияне, контролировавшие "фильтрационные" центры.

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Мариупольский городской голова отметил, что уже доехавшие до подконтрольной Украины мариупольцы дают показания, как проходили издевательскую "фильтрацию" от оккупантов.

Россияне остановили мариупольцев, у которых была на руках девочка. Ей было всего два года, вспоминает Бойченко. Семью начали проверять по спискам, которые есть у российских захватчиков в "фильтрационных" лагерях.

Увидели, что старшая дочь работает в правоохранительных органах. Они подчеркнули, что "вы уже воспитали одну нацистку, а эту маленькую девочку мы у вас забираем",

– рассказал ужасные подробности мэр Мариуполя.

Он добавил, что после этого отец девочки бросился забирать своего ребенка у оккупантов и его избили, а затем и вовсе поиздевались над всей семьей. Однако вернуть ребенка им все же удалось. "Через такие издевательства наши украинцы-мариупольцы проходят в "фильтрационных" центрах", – констатировал Бойченко.

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