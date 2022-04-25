Про це розповів Вадим Бойченко – міський голова Маріуполя, повідомляє 24 канал, посилаючись на національний марафон єдиних новин. За словами мера, батька дитини побили росіяни, які контролювали "фільтраційні" центри.

До теми Росіяни зривають евакуацію маріупольців і брешуть, що Україна не приїжджає за ними, – Бойченко

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Маріупольський міський голова зазначив, що маріупольці, які вже доїхали до підконтрольної України дають свідчення, як проходили знущальну "фільтрацію" від окупантів.

Росіяни зупинили маріупольців, які мали на руках дівчинку. Їй було всього 2 роки, пригадав Бойченко. Сім'ю почали перевіряли через списки, які російські загарбники мають у "фільтраційних" таборах.

Побачили, що їхня старша донька працює в правоохоронних органах. Вони наголосили, що "ви вже виховали одну нацистку, а цю дівчинку маленьку ми у вас забираємо",

– розповів жахливі подробиці мер Маріуполя.

Він додав, що після цього батько дівчинки кинувся забирати свою дитину в окупантів і його побили, а потім і зовсім знущалися з сім'ї. Проте повернути дитину їм таки вдалося. "Через такі знущання наші українці-маріупольці проходять в "фільтраційних" центрах", – констатував Бойченко.

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