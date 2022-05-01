Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сейчас ВСУ делают ставку на замедление наступления противника. Также наносятся удары по его обеспечению, что ослабляет россиян.

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Обрезка тылов врага

По словам Арестовича, ВСУ наносят удары тылам противника. Речь идет о пунктах управления, складах боеприпасов и резервах.

Это очень ослабляет противника и уменьшает его выпады. Сейчас о замедлении наступления врага можно сказать уверенно, хотя оно началось еще три дня назад,

– заявил советник главы ОП.

Враг еще сохраняет наступательный потенциал в направлении Гуляйполя, а вот в направлениях Изюма, Херсона и Николаева атака вражеских тылов уже дала свои плоды.

Ситуация в Запорожье: последние события

Оккупанты произвели обстрел фермерских хозяйств. Под ударом оказалась Таврическая ОТГ. Среди людей пострадавших нет, враг нанес повреждения технике, зданиям и полям.

Чеченцы, воюющие в Украине, грабят украинских фермеров. Они забирают у них зерно и вывозят в Крым и другие направления. Оккупанты из Чечни действуют по следующей схеме – приходят с награбленными гривнями и предлагают цену зерна, вдвое меньше номинальной. Под дулами автоматов фермеры должны соглашаться с такими "предложениями".

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