В регионах каждый день остается сложная ситуация. Об этом свидетельствует информация из ежедневной сводки областных ОВА для Офиса Президента.

Заметьте Оккупанты активизировались под Изюмом и пытаются захватить некоторые районы Донбасса

Какая ситуация в Донецкой области по состоянию на 3 апреля

Ситуация в Донецкой области за сутки стабильно напряженная. Так, российские захватчики осуществили следующие нападения:

Авдеевка, Марьинка, Красногоровка Торецк, Очеретинская община – обстрелы, многочисленные повреждения жилых домов, прямое попадание в школу и церковь.

– обстрелы, многочисленные повреждения жилых домов, прямое попадание в школу и церковь. Бахмут – в результате ракетного удара погиб один гражданский.

– в результате ракетного удара погиб один гражданский. Мариуполь – без изменений, город остается в блокаде.

Отметим, 2 апреля в Донецкой области успешно прошла эвакуация мирного населения – 209 человек, из которых 34 ребенка уже в безопасности.

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