Так, эвакуация гражданских прошла успешно – 209 человек, из которых 34 ребенка, уже в безопасности. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Откуда эвакуировали мирное население:
- из Угледара 161 человека (26 детей);
- из Авдеевки 28 человек;
- из Курахово 8 человек (3 ребенка);
- из Максимилиановки 7 человек (3 ребенка);
- из Трудового 3 человека (2 ребенка);
- из Янтарного 2 человека.
Кроме того, 7 471 человек покинул область по железной дороге.
Призываю всех, кто живет в прифронтовых населенных пунктах, воспользоваться возможностью и уехать в безопасное место,
– написал Кириленко.
Он добавил, что особенно это касается детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью и тех, чья жизнь зависит от наличия специфических лекарств.
Как происходила эвакуация в Донецкой области / Фото из телеграма Павла Кириленко