Так, эвакуация гражданских прошла успешно – 209 человек, из которых 34 ребенка, уже в безопасности. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Откуда эвакуировали мирное население:

из Угледара 161 человека (26 детей);

161 человека (26 детей); из Авдеевки 28 человек;

28 человек; из Курахово 8 человек (3 ребенка);

8 человек (3 ребенка); из Максимилиановки 7 человек (3 ребенка);

7 человек (3 ребенка); из Трудового 3 человека (2 ребенка);

3 человека (2 ребенка); из Янтарного 2 человека.

Кроме того, 7 471 человек покинул область по железной дороге.

Призываю всех, кто живет в прифронтовых населенных пунктах, воспользоваться возможностью и уехать в безопасное место,

– написал Кириленко.

Он добавил, что особенно это касается детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью и тех, чья жизнь зависит от наличия специфических лекарств.

Как происходила эвакуация в Донецкой области / Фото из телеграма Павла Кириленко

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