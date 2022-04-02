Так, евакуація цивільних пройшла успішно – 209 людей, з яких 34 дитини вже в безпеці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
До теми Попри обстріли, на Луганщині врятували від російської агресії понад 800 осіб
Звідки евакуювали мирне населення:
- з Вугледара 161 людину (26 дітей);
- з Авдіївки 28 людей;
- з Курахового 8 людей (3 дитини);
- з Максимільянівки 7 людей (3 дитини);
- з Трудового 3 людини (2 дитини);
- з Янтарного 2 людини.
Крім того, 7 471 особа покинула область залізницею.
Закликаю всіх, хто мешкає у прифронтових населених пунктах, скористатися можливістю і виїхати у безпечне місце,
– написав Кириленко.
Він додав, що особливо це стосується дітей, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та тих, чиє життя залежить від наявності специфічних ліків.
Як відбувалася евакуація на Донеччині / Фото з телеграму Павла Кириленка