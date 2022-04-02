Так, евакуація цивільних пройшла успішно – 209 людей, з яких 34 дитини вже в безпеці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Звідки евакуювали мирне населення:

з Вугледара 161 людину (26 дітей);

161 людину (26 дітей); з Авдіївки 28 людей;

28 людей; з Курахового 8 людей (3 дитини);

8 людей (3 дитини); з Максимільянівки 7 людей (3 дитини);

7 людей (3 дитини); з Трудового 3 людини (2 дитини);

3 людини (2 дитини); з Янтарного 2 людини.

Крім того, 7 471 особа покинула область залізницею.

Закликаю всіх, хто мешкає у прифронтових населених пунктах, скористатися можливістю і виїхати у безпечне місце,

– написав Кириленко.

Він додав, що особливо це стосується дітей, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та тих, чиє життя залежить від наявності специфічних ліків.

Як відбувалася евакуація на Донеччині / Фото з телеграму Павла Кириленка

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