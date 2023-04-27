В последние месяцы россияне несколько изменили свою тактику обстрелов и стали более интенсивно атаковать прифронтовые города. Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Жестокая тактика России

По его словам, россияне в некотором смысле отказались от обстрелов городов в глубоком тылу Украины. В частности, значительно уменьшилось количество обстрелов Киева или западных городов.

Они ведь не видят их эффективности. Вместо этого они начали "кошмарить" прифронтовые регионы. Ключевые их цели остаются пока неизменными – это "освобождение" Донецкой и Луганской областей,

– подчеркнул Ростислав Смирнов.

Он отмечает, что, пытаясь достичь этой цели, россияне ежедневно продолжают проводить штурмовые действия. Только за минувшие сутки они прибегли к 54 атакам, которые были отбиты Вооруженными Силами Украины.

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"Я могу только констатировать, что враг будет пытаться продолжать делать это. Их ключевая история, которую они так и не смогли осознать и понять – это внушение страха", – заявил экс-советник главы МВД.

По его словам, россияне прибегают к этой тактике уже на протяжении многих лет, в том числе и по отношению к Европе. Они озвучивают свои условия, на которые никто не согласен, а потом они повышают ставки.

Они рассчитывают, что рано или поздно гуманизм даст заднюю и с ними сядут за стол переговоров. Для них нет абсолютно никакой ценности жизни,

– заявил Ростислав Смирнов.

Таким образом, россияне действовали во всех войнах, в которых участвовали – например, в Сирии и Чечне. Они сознательно бьют по гражданскому населению, чтобы вызвать "желание" садиться за стол переговоров.

"Они бьют по нашему гуманизму. Ведь у них гуманизма точно ты не сыщешь. Это исключительно одна-единственная цель, которую они преследуют", – резюмировал экс-советник главы МВД.

Обстрел Николаева