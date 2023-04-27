В останні місяці росіяни дещо змінили свою тактику обстрілів і почали більш інтенсивно атакувати прифронтові міста. Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Жорстока тактика Росії

За його словами, росіяни в певному сенсі відмовилися від обстрілів міст у глибокому тилу України. Зокрема, значно поменшало обстрілів Києва чи західних міст.

Адже вони не бачать їхньої ефективності. Натомість вони почали "кошмарити" прифронтові регіони. Ключові їхні цілі залишаються поки що незмінними – це "звільнення" Донецької та Луганської областей,

– підкреслив Ростислав Смірнов.

Він відзначає, що намагаючись досягнути цієї мети, росіяни щодня продовжують проводити штурмові дії. Лише за минулу добу вони вдалися до 54 атак, які були відбиті Збройними Силами України.

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"Я можу тут тільки констатувати, що ворог буде намагатися продовжувати робити це. Їхня ключова історія, яку вони так і не змогли усвідомити й зрозуміти – це навіювання страху", – заявив ексрадник глави МВС.

За його словами, росіяни вдаються до цієї тактики вже протягом багатьох років, зокрема й щодо Європи. Вони озвучують свої умови, на які ніхто не погоджується, а тоді вони підвищують ставки.

Вони розраховують, що рано чи пізно гуманізм дасть задню й з ними сядуть за стіл переговорів. Для них немає абсолютно ніякої цінності життя,

– заявив Ростислав Смірнов.

У такий спосіб росіяни діяли у всіх війнах, в яких брали участь – наприклад, у Сирії та Чечні. Вони свідомо б'ють по цивільному населенню, щоб викликати "бажання" сідати за стіл переговорів.

"Вони б'ють по нашому гуманізму. Адже в них гуманізму точно ти не знайдеш. Це виключно одна-єдина ціль, яку вони переслідують", – резюмував ексрадник глави МВС.

Обстріл Миколаєва