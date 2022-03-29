Россияне расписались в своем поражении, – Арестович назвал 4 причины проигрыша врага на фронте

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что украинцы за месяц войны показали, что сильнее россиян. Первым сигналом слабости было то, что оккупанты на второй день попросили о переговорах.

По словам Арестовича, он не может вспомнить о случае, когда якобы более сильный агрессор в самом начале войны захотел бы вести переговоры. Это значит, что планы Кремля провалились.

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"Второе – 4 марта совет федерации собирается и вопрос стоит, по их официальным источникам, об объявлении общей мобилизации. Десятый день войны, зачем России это, если мощная "вторая армия мира" все громит, и согласно докладам ее собственного министерства обороны, "все идет по плану"?", – сказал Арестович.

Боятся давать оружие

Арестович подчеркнул, что третьим фактором является то, что оккупанты не принимают эту общую мобилизацию. То есть Владимир Путин не может контролировать политическое положение России.

Они помнят 1917 год, когда мобилизованные сняли батюшку-царя, потому что не хотели на фронт. Они боятся давать русскому народу оружие,

– рассказал советник ОП.

Он добавил, что четвертым доказательством поражения является то, что министерство обороны России сейчас говорит, что они не планировали брать большие города, потому что изначально стремились помочь Донбассу.

"То есть они расписались в своем поражении. 4 марта, когда совет федерации отказался проводить мобилизацию, мы констатируем их стратегическое поражение. А это заявление Минобороны – это констатация оперативного поражения", – пояснил Арестович.

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