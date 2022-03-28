Оккупанты не устают распространять дезинформацию. Поэтому украинцев призывают верить только украинским проверенным СМИ, военным и политическому руководству, сообщает 24 канал.

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Россияне распространяют фейк о "призраке Киева"

Советник Офиса Президента Сергей Лещенко рассказал, что российские пропагандисты бросили в медиапространство фейк со ссылкой на Алексея Арестовича. Он якобы заявил, что "призрак Киева" – жив и скоро даст интервью.

Во-первых, российские государственные пропагандисты перепутали даже имя Алексея Арестовича и назвали его Александром Арестовичем. Во-вторых, я только что общался с Арестовичем, и он никаких таких заявлений не делал. Сказал, что "призрак Киева" – это собирательный образ,

– заметил Лещенко.

По словам советника ОП, собирательный образ не может давать интервью, ведь такого одного человека просто нет.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко: