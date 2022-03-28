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Росіяни поширюють фейк про "привида Києва"

Радник Офісу Президента Сергій Лещенко розповів, що російські пропагандисти вкинули в медіапростір фейк з посиланням на Олексія Арестовича. Він начебто заявив, що "привид Києва" – живий і скоро дасть інтерв'ю.

Ну, по-перше, російські державні пропагандисти переплутали навіть ім'я Олексія Арестовича і назвали його Олександром Арестовичем. По-друге, я щойно спілкувався з Арестовичем і він жодних таких заяв не робив. Сказав, що "привид Києва" – це збиральний образ,

– зауважив Лещенко.

За словами радника ОП, збиральний образ не може давати інтерв'ю, адже такої однієї людини просто немає.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка: