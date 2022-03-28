Россияне распространили фейк об отравлении члена переговорной делегации Рустема Умерова

Российская пропаганда отметилась новым фейком. На этот раз рупоры Кремля сообщили о якобы отравлении Рустема Умерова, который является членом украинской делегации на переговорах.

Этот фейк опроверг сам Умеров. Политик подчеркнул, что с ним все в порядке.

Важно Украина и Россия договорились провести в Турции трехдневный раунд переговоров

Комментируя заранее ссылки сомнительных "СМИ": со мной все в порядке. "Не читайте до обеда советских газет",

– подчеркнул Умеров.

Он призвал не доверять непроверенным источникам информации. Ведь информационная война в Украине активно продолжается.

К теме смотрите видео, как мощный митинг в Софии опроверг фейк Кремля о том, что болгары не поддерживают Украину: