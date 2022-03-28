Россияне распространили фейк об отравлении члена переговорной делегации Рустема Умерова
28 марта 2022 , 11:25Читати новину українською
Источник:фейсбук Рустема Умерова
Российская пропаганда отметилась новым фейком. На этот раз рупоры Кремля сообщили о якобы отравлении Рустема Умерова, который является членом украинской делегации на переговорах.
Этот фейк опроверг сам Умеров. Политик подчеркнул, что с ним все в порядке.
Важно Украина и Россия договорились провести в Турции трехдневный раунд переговоров
Комментируя заранее ссылки сомнительных "СМИ": со мной все в порядке. "Не читайте до обеда советских газет",
– подчеркнул Умеров.
Он призвал не доверять непроверенным источникам информации. Ведь информационная война в Украине активно продолжается.
К теме смотрите видео, как мощный митинг в Софии опроверг фейк Кремля о том, что болгары не поддерживают Украину: