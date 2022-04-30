На Харьковщине враг продолжает наступение

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 30 апреля.

Внимание ВСУ контролируют границу с Приднестровьем, однако сохраняется угроза ракетных ударов с моря

Российские оккупационные войска продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области,

– сообщили военные.

Россияне лгут о захвате городов

По данным Генштаба, противник принудительно увозит украинское население на территорию России. А также распространяет дезинформацию о захвате территорий, которые на самом деле не оккупированы.

Оккупанты распространяют дезинформацию о захватах Харькова, Киева и Запорожья,

– говорится в сообщении.

Россиян оттесняют с Харьковщины

Но все наоборот: украинские военные выгоняют оккупантов с нашей земли. ВСУ уже возобновили контроль над 4 населенными пунктами в Харьковской области. Речь идет о селах: Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское, Прелесное.

Еще 17 апреля ВСУ освободили Базалиевку, Лебяжье и часть Кутузовки в Харьковской области.

Также в Харьковской области украинские защитники пошли в контрнаступление. Перед этим продолжались ожесточенные бои, ведь нашим защитникам удалось освободить населенные пункты Безруки, Слатино, Прудянка Дергачевского района.

Так что – оккупанты не могут продвинуться, ВСУ не пускают, – Мусиенко: смотрите видео