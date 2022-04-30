На Харківщині ворог продовжує наст

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 30 квітня.

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Російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області,

– повідомили військові.

Росіяни брешуть про захоплення міст

За даними Генштабу, противник примусово вивозить українське населення на територію Росії. А також поширює дезінформацію про захоплення територій, які насправді не є окупованими.

Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя,

– йдеться у повідомленні.

Росіян відтісняють з Харківщини

Натомість усе навпаки: українські військові виганяють окупантів з нашої землі. ЗСУ вже відновили контроль над 4 населеними пунктами у Харківській області. Йдеться про села: Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське, Прелесне.

Ще 17 квітня ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб'яже та частину Кутузівки на Харківщині.

Також на Харківщині українські захисники пішли у контрнаступ. Перед цим тривали запеклі бої, аде нашим оборонцям вдалось звільнити населені пункти Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району.

Тож – окупанти не можуть просунутися, ЗСУ не пускають, – Мусієнко: дивіться відео