На Харківщині ворог продовжує наст
Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 30 квітня.
Увага ЗСУ контролюють межу з Придністров'ям, однак зберігається загроза ракетних ударів з моря
Російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області,
– повідомили військові.
Росіяни брешуть про захоплення міст
За даними Генштабу, противник примусово вивозить українське населення на територію Росії. А також поширює дезінформацію про захоплення територій, які насправді не є окупованими.
Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя,
– йдеться у повідомленні.
Росіян відтісняють з Харківщини
- Натомість усе навпаки: українські військові виганяють окупантів з нашої землі. ЗСУ вже відновили контроль над 4 населеними пунктами у Харківській області. Йдеться про села: Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське, Прелесне.
- Ще 17 квітня ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб'яже та частину Кутузівки на Харківщині.
- Також на Харківщині українські захисники пішли у контрнаступ. Перед цим тривали запеклі бої, аде нашим оборонцям вдалось звільнити населені пункти Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району.
Тож – окупанти не можуть просунутися, ЗСУ не пускають, – Мусієнко: дивіться відео