Источники в ВСУ передали 24 Каналу видеопризнание одного из пленных оккупантов, который рассказал, как бежал с фронта. Говорит, что во время бегства больше всего боялся возвращаться назад. Хотя вагнеровцы и рассказывали басни, что в ВСУ одни поляки и укронацисты.

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Больше боялся возвращаться назад. Там стреляют свои же. Командиры дают приказ расстреливать те, кто убегает, оставляет позиции,

– рассказал оккупант.

"Вы пойдете на убой": оккупант к мобилизованным в России

Но оккупанту все-таки удалось сбежать с позиции "второй армии" и сдаться в плен. Говорит, что обратно не хочет возвращаться. Потому что не понимает, что он и другие российские воины здесь делают. Даже призвал оккупантов следовать его примеру и тоже сдаваться в плен.

Нам здесь нечего делать. Ложиться и умирать – это зря все. Бесполезная смерть, ни к чему хорошему это никогда не приводит, не приведет никогда. … Это я желаю искренне, чтобы вы сюда не ехали. Вот прямо категорично говорю, что лучше сюда не ехать. Это зря все. Вы просто пойдете на убой,

– сказал оккупант.

Командиры относятся "как к мясу"

Более того, по словам оккупанта, другие захватчики морально разбиты, подавлены. Все боятся и не понимают, за что гибнут. А российское командование только лишь подогревает эти настроения своими бестолковыми приказами, которые приводят к колоссальным потерям в армии.

Военнопленный заявил, что командиры относятся к ним "как к куску мяса на полу".

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Кстати, захватчики очень быстро адаптируются в Украине. Поскольку наше государство придерживается международных обязательств и Женевской конвенции. Недавно украинские фотографы Либеровы показали условия содержания захватчиков и они, мягко говоря, как в санатории.

Впрочем, не все захватчики, попадая в плен, осознают, как им повезло. Есть такие, что до сих пор сомневаются в победе Украины или говорят, что всего лишь выполняли свой гражданский долг. И даже врут о пытках, чтобы сорвать поставки оружия ВСУ.