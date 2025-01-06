Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков проекта Deep State. Отмечается, что убийства и издевательства над украинскими военнопленными носят систематический характер и поддерживаются военно-политическим руководством России.

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Оккупанты казнили украинских защитников

По данным Deep State, 3 января российские войска проводили штурм на позиции 141 ОПБр возле села Нескучного в Донецкой области.

Бойцы сдались в плен, им завязали руки вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок,

– говорится в сообщении.

На очередное военное преступление россиян также отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что немедленно обращается в Международный комитет Красного Креста (МККК) и ООН.

Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов,

– отметил Лубинец.

По его словам, Украина сохраняет обязательство соблюдать гуманитарное право даже во время войны, но не позволит России превратить мир в территорию беззакония. Омбудсмен также подчеркнул, что все виновные должны быть наказаны.

К слову, в декабре 2024 года Дмитрий Лубинец сообщил, что за три года полномасштабной войны подтверждено 177 случаев казни украинских военнопленных. По его словам, тенденция кардинально ухудшилась, ведь только в 2024 году официально подтверждено 109 казней.