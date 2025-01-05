Подсудимому смягчили приговор, в частности, за явку с повинной, поэтому за решетку его не отправили, а назначили ограничение свободы. Заседание состоялось еще 4 декабря 2024 года, передает 24 Канал со ссылкой на "Газета.uz".

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Что известно о деле

Узбекистанец в апреле 2023 года отправился в Москву в поисках сезонной работы. Там присоединился к оккупационной армии, а после двух месяцев подготовки на полигоне отправился воевать против Украины.

За месяц боевых действий ему обещали около 4950 долларов. В конце июля 2023 года мужчину отправили в Шахтерск и Бахмут, впоследствии за активность на поле боя перевели в разведывательное подразделение. Затем в течение пяти месяцев он находился в Луганске.

Подсудимый признался, что до ноября 2023 года убил более 10 украинских военных. Затем он вернулся в Москву, отказался продлевать контракт и вместе с семьей выехал обратно в Узбекистан. Там добровольно явился к правоохранителям. В суде признал вину, сказал, что сожалеет, а свое решение объяснил "тяжелым материальным положением и тем, что он единственный кормилец в семье".

Подсудимому грозило лишением свободы сроком от 5 до 10 лет, но суд смягчил приговор из-за того, что он признал вину, не имел судимостей и воспитывает троих детей. Теперь в течение 4 лет и 2 месяцев мужчине запрещается покидать или менять место жительства без согласия органа контроля. По всему остальному – ограничений нет.