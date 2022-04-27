Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что это произошло во время ночных обстрелов Криворожского района. У врага есть цель – наступать на город Кривой Рог.

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Обстреливаются объекты предприятий, от которых зависит не только наша продовольственная безопасность, но и безопасность других стран. Оккупанты понимают, что такие объекты не представляют никакой угрозы для России,

– сказал Лукашук.

Россияне обстреляли элеватор / Фото с фейсбука Николая Лукашука

Он объяснил, что совершенно очевидно: там нет никакой военной техники, никаких баз. Лукашук убежден, что враг намеренно устраивает террор.

Враг обстреливает инфраструктуру / Фото с фейсбука Николая Лукашука



Последствия обстрела / Фото с фейсбука Николая Лукашука

Что известно о наступлении на Кривой Рог и новых обстрелах

Украинские военные сообщили, что одной из целей врага является Кривой Рог. По информации на 26 апреля, российские оккупанты хотят наступать на город, однако ВСУ уничтожили их состав боеприпасов и 70 военных.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, комментируя такие прихоти россиян, сказал, что не понимает, зачем они это делают. У них ведь нет шансов, могут только убиться об оборону.

Также россияне продолжают обстреливать Днепропетровщину. В ночь на 27 апреля попали в энергетическое предприятие, где произошла утечка масла и пожар.

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