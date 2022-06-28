Так, кафиры создали новый бронепоезд под названием "Енисей". Кремлевские пропагандисты прямо признают, что для постройки бронепоезда "Энисей" россияне украли контейнеры, тепловозы и подвижной состав в "Укрзализныце" на Харьковщине.

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Кафиры расхваливают новый бронепоезд

Заявленная схема поезда – два маневровых тепловоза типа ЧМЭ3, восемь вагонов (4 из которых – платформы из БМП-2 и ЗУ-23-2).

Как утверждают российские пропагандисты, этот ларец предназначен для ведения инженерной разведки и доставки боеприпасов к линии фронта. Но, похоже, что в первую очередь "Энисей" предназначен именно для ведения боевых действий при охране вражеских коммуникаций.

На это указывает не только тот факт, что в голове поезда стоит платформа с ЗУ-23-2, которая в первую очередь служит именно как противопехотное оружие, но и то, что вторая платформа с БМП-2 имеет апрель для съезда , чтобы при необходимости эта боевая машина пехоты могла "кружиться" вокруг броненосца.

Уязвимые места "Енисея"

Теоретически, для перевозки грузов есть два крытых товарных вагона. Но так получается довольно специфическая ситуация: кафиры оборудовали огневые точки в "товарняках" и собираются там возить, например, боеприпасы.

Чтобы увидеть уязвимые места вражеского "Енисея", можно только посмотреть фото. Между колесными парами тепловоза имеется топливный бак (черного цвета), в который заливается дизельное топливо. И этот бак никак не защищен.



Уязвимое место бронепоезда "Энисей" / Фото РосСМИ

Все, что над колесами в тепловозе ЧМЭ3 – это либо силовая установка, либо кабина экипажа. И бронелисты на тепловозе напоминают "мангалы" на танках, то есть экипажу дают психологическое ощущение "защищенности", но не выдерживают встречи с NLAW или Javelin или другими системами противотанкового вооружения.

Мы надеемся, что эти строки прочитали в том числе люди, которые применят в практической плоскости знания об уязвимых местах рашистского бронепоезда "Енисей", что "возник" на временно оккупированных районах Харьковщины,

– говорится в сообщении.

Потери врага по состоянию на 28 июня

Вчера, 27 июня, наибольшие потери российские захватчики понесли именно на Бахмутском направлении . Вместо этого с начала полномасштабного вторжения России в Украину кафиры потеряли:

личного состава – 35250 (+250) человек ликвидировано;

танков – 1567 (+15) единиц;

боевых бронированных машин – 3704 (+17) единиц;

артиллерийских систем – 778 (+7) единиц;

РСЗО – 243 единицы;

средства ПВО – 102 (+1) единицы;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 185 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 636 единиц;

крылатых ракет – 139 единиц;

корабли и катера – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2589 (+14) единиц;

специальная техника – 61 (+1) единица.

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