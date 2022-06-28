Так, окупанти створили новий бронепоїзд під назвою "Енисей". Кремлівські пропагандисти прямо визнають, що для побудови бронепоїзда "Енисей" росіяни вкрали контейнери, тепловози та рухомий склад в "Укрзалізниці" на Харківщині.

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Окупанти розхвалюють новий бронепоїзд

Заявлена схема поїзда – два маневрові тепловози типу ЧМЕ3, вісім вагонів (4 із яких – платформи із БМП-2 та ЗУ-23-2).

Як стверджують російські пропагандисти, цей панцерник призначений для ведення інженерної розвідки та доставки боєприпасів до лінії фронту. Але схоже, що в першу чергу "Енисей" призначений саме для ведення бойових дій при охороні ворожих комунікацій.

На це вказує не лише той факт, що в "голові" поїзда стоїть платформа із ЗУ-23-2, яка в першу чергу слугує саме як протипіхотна зброя, а й те, що друга платформа з БМП-2 має апарель для з’їзду, щоб за потреби ця бойова машина піхоти могла "кружляти" навколо панцерника.

Вразливі місця "Енисея"

Теоретично, для перевезення вантажів є два критих товарних вагони. Але так виходить доволі специфічна ситуація: окупанти обладнали вогневі точки в "товарняках" і збираються там возити, наприклад, боєприпаси.

Щоб побачити вразливі місця ворожого "Енисея", можна лише подивитися на фото. Між колісними парами тепловоза є паливний бак (чорного кольору), в який заливається дизельне пальне. І цей бак ніяк не захищений.



Вразливе місце бронепоїзда "Енисей" / Фото РосЗМІ

Усе, що над колесами в тепловозі ЧМЕ3 – це або силова установка, або кабіна екіпажу. І бронелисти на тепловозі нагадують "мангали" на танках, тобто дають екіпажу психологічне відчуття "захищеності", але не витримують зустрічі з NLAW чи Javelin чи іншими системами протитанкового озброєння.

Ми сподіваємось, що ці рядки прочитали в тому числі люди, які застосують в практичній площині знання про уразливі місця рашистського бронепоїзда "Енисей", що "виник" на тимчасово окупованих районах Харківщини,

– йдеться в повідомленні.

Втрати ворога станом на 28 червня

Вчора, 27 червня, найбільших втрат російські загарбники зазнали саме на Бахмутському напрямку. Натомість від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили:

особового складу – 35250 (+250) осіб ліквідовано;

танків – 1567 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин – 3704 (+17) одиниць;

артилерійських систем – 778 (+7) одиниць;

РСЗВ – 243 одиниці;

засоби ППО – 102 (+1) одиниці;

літаків – 217 одиниць;

гелікоптерів – 185 (+1) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 636 одиниць;

крилатих ракет – 139 одиниць;

кораблі та катери – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2589 (+14) одиниць;

спеціальна техніка – 61 (+1) одиниця.

До теми – інформація від Генштабу на ранок 28 червня: дивіться відео